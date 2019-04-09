В Донецкой области взорвалась группа пиротехников, есть погибший и раненые. Фото: Народная правда

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В Донецкой области группа пиротехников подорвалась на территории возле насосной станции во время разминирования. Из-за взрыва погиб один человек и еще двое военнослужащих получили ранения.

Трагический инцидент произошел сегодня возле села Зайцево в Бахмутском районе. Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям работали в серой зоне у станции «Северский Донецк-Донбасс». Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел на своей странице в Facebook.

Известно, что жертвой взрыва стал старшина службы гражданской защиты, а ранения получили старший сержант и старший лейтенант гражданской защиты.

Как известно, в декабре прошлого года водопровод «Северский Донецк-Донбасс» пытались уничтожить с помощью самодельных взрывных устройств, которые были установлены под водопроводом. Служащие ГСЧС Украины обезвредили взрывчатку, которая могла оставить без воды населенные пункты Донецкой области.