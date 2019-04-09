На Донеччині підірвалася група піротехніків, є загиблий і поранені. Фото: Народна правда

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У Донецькій області група піротехніків підірвалася на території біля насосної станції під час розмінування. Внаслідок вибуху загинула одна особа і ще двоє військовослужбовців дістали поранення.

Трагічний інцидент стався сьогодні біля села Зайцевого в Бахмутському районі. Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій працювали у сірій зоні біля станції «Сіверський Донецьк-Донбас». Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ на своїй сторінці у Facebook.

Відомо, що жертвою вибуху став старшина служби цивільного захисту, а поранення дістали старший сержант і старший лейтенант цивільного захисту.

Як відомо, у грудні минулого року водогін «Сіверський Донецьк-Донбас» намагалися знищити за допомогою саморобних вибухових пристроїв, які було встановлено під водогоном. Службовці ДСНС України знешкодили вибухівку, яка могла залишити без води населені пункти Донеччини.