Складной смартфон продемонстрировала японская Sharp. Фото: Youtube

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Ракурс

Прототип складного смартфона представила японская компания-производитель Sharp. Эта фирма запатентовала большое количество гаджетов с необычными конструкциями и сгибающимися экранами.

Новый гаджет от Sharp может сгибаться в горизонтальной плоскости посередине экрана. В компании заявляют, что без ущерба для работы смартфона гаджет можно сгибать-разгибать 300 тыс. раз. Об этом сообщает ITC.

В сложенном состоянии смартфон обладает радиусом кривизны 3 мм, так что никаких зазоров не остается. Диагональ дисплея составляет 6,18 дюймов, а разрешение достигает отметки 3040×1440 пикселей.

На презентации показали прототип, который можно складывать экраном внутрь, но компания также разрабатывает смартфон, который складывается в оба направления.

Технические характеристики устройства компания не раскрывает, так как данная разработка призвана для продвижения складных экранов от Sharp при создании смартфонов другими компаниями. Сама же Sharp такой телефон выпускать не собирается.

Есть предположение, что подобный подход использует компания Motorola для создания новой версии раскладушки RAZR 2019. Согласно анонсу, он выйдет этим летом и обойдется покупателям в 1,5 тыс. долл.

Ранее сообщалось, что компания LEGO сделала пародию на гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold и выпустила конструктор-гаджет.