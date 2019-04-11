Cмартфон, що складається, продемонструвала японська Sharp. Фото: Youtube

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Прототип складного смартфона представила японська компанія-виробник Sharp. Ця фірма запатентувала велику кількість гаджетів з незвичайними конструкціями і екранами, що згинаються.

Новий гаджет від Sharp може згинатися в горизонтальній площині посередині екрану. У компанії заявляють, що без шкоди для роботи смартфона гаджет можна згинати-розгинати 300 тис. разів. Про це повідомляє ITC.

У складеному стані смартфон володіє радіусом кривизни 3 мм, так що ніяких зазорів не залишається. Діагональ дисплея становить 6,18 дюймів, а роздільна здатністьдосягає позначки 3040×1440 пікселів.

На презентації показали прототип, який можна складати екраном всередину, але компанія також розробляє смартфон, який складається в обидва напрямки.

Технічні характеристики пристрою компанія не розкриває, так як ця розробка покликана для просування складних екранів від Sharp при створенні смартфонів іншими компаніями. Сама ж Sharp такий телефон випускати не збирається.

Є припущення, що подібний підхід використовує компанія Motorola для створення нової версії розкладачки RAZR 2019. Згідно з анонсом, гаджет вийде цього літа і обійдеться покупцям в 1,5 тис. дол.

Раніше повідомлялося, що компанія LEGO зробила пародію на гнучкий смартфон Samsung Galaxy Fold і випустила конструктор-гаджет.