Жертвами боев под Триполи стали по меньшей мере 56 человек и сотни получили ранения. Фото: ANSA/EPA

https://racurs.ua/n120655-jertvami-boev-pod-tripoli-stali-po-menshey-mere-56-chelovek-i-sotni-poluchili-raneniya.html

Ракурс

В Ливии жертвами боев между повстанцами и армией стали не менее 56 человек. По данным ООН, еще 266 человек получили ранения различной степени тяжести.

Число жертв боя под Триполи посчитали состоянием на 11 апреля. Статистика учитывает погибших и раненых за последние шесть дней. Об этом сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутеррещ, передает «Радiо Свобода».

В Ливии не утихают бои между повстанцами Ливийской национальной армии под руководством генерала Халифа Хафтара и военнослужащими, которые подчиняются официальным властям страны.

В ООН отмечают, что еще не поздно остановить ведение огня и военных действий. Однако, на прошлой неделе Хафтар начал наступление на столицу и полностью игнорирует заявления международного сообщества о прекращении военных действий.

Волна насилия охватила страну после убийства прошлого правителя Муамара Каддафи в 2011 году. С тех пор в Ливии царит политическая нестабильность и борьба за власть.

Как ранее сообщал «Ракурс», среди погибших есть врач Красного полумесяца и мирные жители.