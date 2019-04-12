Жертвами боїв під Тріполі стали щонайменше 56 осіб і сотні отримали поранення. Фото: ANSA/EPA

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В Лівії жертвами боїв між повстанцями та армією стали щонайменше 56 осіб. За даними ООН, ще 266 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Кількість жертв бою під Тріполі порахували станом на 11 квітня. Статистика враховує загиблих і поранених за останні шість днів. Про це повідомив генеральній секретар ООН Антоніу Гутеррещ, передає «Радіо Свобода».

У Лівії не вщухають бої між повстанцями Лівійської національної армії під проводом генерала Халіфа Хафтара та військовослужбовцями, що підпорядковуються офіційній владі країни.

В ООН зазначають, що ще не пізно зупинити ведення вогню та воєнних дій. Однак, минулого тижня Хафтар почав наступ на столицю та повністю ігнорує усі заяви міжнародної спільноти щодо припинення воєнних дій.

Хвиля насилля охопила країну після вбивства минулого правителя Муамара Каддафі у 2011 році. З того часу в Лівії панує політична нестабільність та боротьба за владу.

Як раніше повідомляв «Ракурс», серед загиблих є лікар Червоного півмісяця та мирні жителі.