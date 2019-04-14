Израиль запустит на Луну еще один зондФото: Engadget

https://racurs.ua/n120735-izrail-zapustit-na-lunu-esche-odin-zond.html

Ракурс

Израильская компания SpaceIL запустит на Луну еще один зонд. Прилунение «Берешита» прошло неудачно и он потерпел аварию. О старте второго проекта корпорация заявила сегодня.

Несмотря на первую неудачу, Израиль твердо намерен успешно посадить на поверхность луны свой зонд. Проект решили продолжить из-за международной поддержки и всеобщего внимания к израильскому зонду. Об этом сообщает команда SpaceIL на своей странице в Twitter.

Первый «Берешит» разбился из-за технических проблем с двигателем прямо во время посадки на поверхность спутника. Посадка лунного зонда должна была помочь Израилю пополнить список стран, которые осуществили прилунение. В перечень входят США, Китай и Россия.

Отметим, что «Берешит» является первым частным зондом, который совершил прилунение, хоть и неудачно. Его запустили 22 февраля с помощью ракеты-носителя Falcon-9 компании Илона Маска SpaceX.

На борт зонда поместили временную капсулу с цифровыми файлами. Строительство «Берешита» обошлось компании около 84 млн евро. Средства собрали благодаря частным инвесторам.

Ранее сообщалось, израильская компания выложила видео, когда «Берешит» вышел на лунную орбиту.