Ізраїль запустить на Місяць ще один зонд

https://racurs.ua/ua/n120735-izrayil-zapustyt-na-misyac-sche-odyn-zond.html

Ракурс

Ізраїльська компанія SpaceIL запустить на Місяць ще один зонд. Примісячення «Берешита» пройшло невдало і він зазнав аварії. Про старт другого проекту корпорація заявила сьогодні.

Незважаючи на першу невдачу, Ізраїль має твердий намір успішно посадити на поверхню Місяця свій зонд. Проект вирішили продовжити через міжнародну підтримку і загальну увагу до ізраїльського зонду. Про це повідомляє команда SpaceIL на своїй сторінці в Twitter.

Перший «Берешит» розбився через технічні проблеми з двигуном прямо під час посадки на поверхню супутника. Посадка місячного зонда повинна була допомогти Ізраїлю поповнити список країн, які здійснили примісячення. До переліку входять США, Китай і Росія.

Зазначимо, що «Берешит» є першим приватним зондом, який скоїв примісячення, хоч і невдало. Його запустили 22 лютого за допомогою ракети-носія Falcon-9 компанії Ілона Маска SpaceX.

На борт зонда помістили тимчасову капсулу з цифровими файлами. Будівництво «Берешита» обійшлося компанії близько 84 млн євро. Засоби зібрали завдяки приватним інвесторам.

Раніше повідомлялося, ізраїльська компанія виклала відео, коли «Берешит» вийшов на місячну орбіту.