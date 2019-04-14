В США птица напала и убила своего хозяина. Фото: Общенет

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Птица казуар напала на своего хозяина и убила его. Инцидент произошел вчера, 13 апреля, в американском штате Флорида.

Птица напала на 75-летнего фермера, когда он зашел в клетку, чтобы покормить казуара, сообщает The Gainesville Sun, передает Lenta.ru.

Предполагается, что мужчина споткнулся и упал, а птица напала на него и нанесла смертельный удар когтями. На данный момент казуар, убивший фермера, содержится на территории того же хозяйства.

Отметим, что казуаров называют самыми опасными птицами в мире. Они имеют острые когти длиной до 10 см. Также они отличаются крупными размерами: вес птиц может достигать 60 кг, а рост — 2 м.

Ранее сообщалось, что в Индии крокодил проглотил биолога, который его кормил. Согласно данным полиции, сотрудница лаборатории во время кормления подошла слишком близко к ограждению. Это позволило хищнику затащить ее в вольер.