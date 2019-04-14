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У США птах напав і вбив свого господаря. Фото:

У США птах напав і вбив свого господаря

14 кві 2019, 18:35
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Птах казуар напав на свого господаря і вбив його. Інцидент стався вчора, 13 квітня, в американському штаті Флорида.

Птах напав на 75-річного фермера, коли він зайшов у клітку, щоб погодувати казуара, повідомляє The Gainesville Sun, передає Lenta.ru.

Вважається, що чоловік спіткнувся і впав, а птах напав на нього і завдав смертельного удару кігтями. Наразі казуар, який убив фермера, утримується на території того ж господарства.

Зазначимо, що казуарів називають найнебезпечнішими птахами усвіті. Вони мають гострі кігті завдовжки до 10 см. Також вони відрізняються великими розмірами: вага птахів може досягати 60 кг, а зріст — 2 м.

Раніше повідомлялося, що в Індії крокодил проковтнув біолога, який його годував. Згідно з даними поліції, співробітниця лабораторії під час годування підійшла дуже близько до огорожі. Це дозволило хижакові затягнути її в вольєр.


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