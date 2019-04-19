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Ракурс
Спортом заниматься лучше вечером – ученые провели новое исследование. Фото: Beginogi

Спортом заниматься лучше вечером — ученые провели новое исследование

19 апр 2019, 15:14
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Спорт и другие физические нагрузки лучше перенести на вечер. К такому выводу пришли ученые из Израиля и США, проведя ряд экспериментов с лабораторными мышами.

Как оказалось, заниматься спортом вечером гораздо полезнее, чем утром. В это время суток организм расходует гораздо меньше кислорода, а сами тренировки вполовину эффективнее. Об этом сообщает «Медик форум».

Согласно исследованиям, вечером в организме обнаружился повышенный уровень субстанции, с помощью которой увеличивается метаболическая активность тканей.

Также ученые отмечают влияние спорта на циркадные ритмы и внутренние часы человека, которые регулирую циклы сна и пробуждения.

Циркадные ритмы также влияют на восстановление ДНК, эффективность приема лекарств и фертильность.
Ученые утверждают, что нарушенияциркадных ритмов негативно влияют на продолжительность жизни, а люди которые от них страдают сталкиваются с бессонницей и опухолями.

Как ранее сообщал «Ракурс», интервальные нагрузки увеличивают шанс получения травм. В период с 2007 по 2016 годы исследователи зафиксировали почти 4 млн травм.


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