Спортом заниматься лучше вечером – ученые провели новое исследование. Фото: Beginogi

https://racurs.ua/n120949-sportom-zanimatsya-luchshe-vecherom-uchenye-proveli-novoe-issledovanie.html

Ракурс

Спорт и другие физические нагрузки лучше перенести на вечер. К такому выводу пришли ученые из Израиля и США, проведя ряд экспериментов с лабораторными мышами.

Как оказалось, заниматься спортом вечером гораздо полезнее, чем утром. В это время суток организм расходует гораздо меньше кислорода, а сами тренировки вполовину эффективнее. Об этом сообщает «Медик форум».

Согласно исследованиям, вечером в организме обнаружился повышенный уровень субстанции, с помощью которой увеличивается метаболическая активность тканей.

Также ученые отмечают влияние спорта на циркадные ритмы и внутренние часы человека, которые регулирую циклы сна и пробуждения.

Циркадные ритмы также влияют на восстановление ДНК, эффективность приема лекарств и фертильность.

Ученые утверждают, что нарушенияциркадных ритмов негативно влияют на продолжительность жизни, а люди которые от них страдают сталкиваются с бессонницей и опухолями.

Как ранее сообщал «Ракурс», интервальные нагрузки увеличивают шанс получения травм. В период с 2007 по 2016 годы исследователи зафиксировали почти 4 млн травм.