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Спортом займатися краще ввечері – вчені провели нове дослідження. Фото: Beginogi
Спортом займатися краще ввечері — вчені провели нове дослідженняhttps://racurs.ua/ua/n120949-sportom-zaymatysya-krasche-vvecheri-vcheni-provely-nove-doslidjennya.htmlРакурс
Спорт та інші фізичні навантаження краще перенести на вечір. Такого висновку дійшли вчені з Ізраїлю та США, провівши низку експериментів з лабораторними мишами.
Як виявилося, займатися спортом ввечері набагато корисніше, ніж вранці. В цей час доби організм витрачає набагато менше кисню, а самі тренування наполовину ефективніші. Про це повідомляє «Медик форум».
Згідно з дослідженнями, ввечері в організмі виявився підвищений рівень субстанції, за допомогою якої збільшується метаболічна активність тканин.
Також вчені зазначають вплив спорту на циркадні ритми і внутрішній годинник людини, які регулюю цикли сну і пробудження.
Циркадні ритми також впливають на відновлення ДНК, ефективність прийому ліків і фертильність.
Вчені стверджують, що порушення циркадних ритмів негативно впливають на тривалість життя, а люди які від них страждають стикаються з безсонням і пухлинами.
Як раніше повідомляв «Ракурс», інтервальні навантаження збільшують шанс отримання травм. У період з 2007 по 2016 роки дослідники зафіксували майже 4 млн травм.
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