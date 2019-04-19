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Ракурс
Спортом займатися краще ввечері – вчені провели нове дослідження. Фото: Beginogi

Спортом займатися краще ввечері — вчені провели нове дослідження

19 кві 2019, 15:14
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Спорт та інші фізичні навантаження краще перенести на вечір. Такого висновку дійшли вчені з Ізраїлю та США, провівши низку експериментів з лабораторними мишами.

Як виявилося, займатися спортом ввечері набагато корисніше, ніж вранці. В цей час доби організм витрачає набагато менше кисню, а самі тренування наполовину ефективніші. Про це повідомляє «Медик форум».

Згідно з дослідженнями, ввечері в організмі виявився підвищений рівень субстанції, за допомогою якої збільшується метаболічна активність тканин.

Також вчені зазначають вплив спорту на циркадні ритми і внутрішній годинник людини, які регулюю цикли сну і пробудження.

Циркадні ритми також впливають на відновлення ДНК, ефективність прийому ліків і фертильність.

Вчені стверджують, що порушення циркадних ритмів негативно впливають на тривалість життя, а люди які від них страждають стикаються з безсонням і пухлинами.

Як раніше повідомляв «Ракурс», інтервальні навантаження збільшують шанс отримання травм. У період з 2007 по 2016 роки дослідники зафіксували майже 4 млн травм.


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