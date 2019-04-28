В США взорвали часть теплоэлектростанции. Фото: Twitter/demolitionnews

https://racurs.ua/n121343-v-ssha-vzorvali-chast-teploelektrostancii-video.html

Ракурс

В американском штате Массачусетс взрывом снесли ненужные охладители теплоэлектростанции.

Конструкции высотой более 150 метров построили только в 2012 году и тогда они обошлись собственникам в 620 млн долл.

Постройка охладителей была необходима для предотвращения выброса горячей воды в залив.

Станцию «Брайтон-Пойнт» запустили в Соммерсете еще в 1963 году. Ее пришлось закрыть в 2017 году из-за высокой стоимости поддержания работы устаревшего оборудования, протестов экологов и низких цен на электричество.

Эта ТЭС была последней угольной станцией в штате. Она считалась самой большой угольной электростанцией в Новой Англии.

Теперь старая станция превратится в многофункциональный объект. Среди прочего тут появится ветряная электростанция.

Как ранее сообщал «Ракурс», на атомной электростанции «Фукусима-1» проводят извлечение топливных стержней из ядерного реактора.