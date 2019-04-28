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Ракурс
У США підірвали частину теплоелектростанції. Фото: Twitter/demolitionnews

У США підірвали частину теплоелектростанції (ВІДЕО)

28 кві 2019, 14:09
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В американському штаті Массачусетс вибухом знесли непотрібні охолоджувачі теплоелектростанції.

Конструкції висотою понад 150 метрів побудували тільки в 2012 році і тоді вони обійшлися власникам в 620 млн дол.

Спорудження охолоджувачів було необхідне для запобігання викиду гарячої води в затоку.

Станцію «Брайтон-Пойнт» запустили в Соммерсеті ще в 1963 році. Її довелося закрити в 2017 році через високу вартість підтримки роботи застарілого обладнання, протестів екологів і низьких цін на електрику.

Ця ТЕС була останньою вугільної станцією в штаті. Вона вважалася найбільшою вугільної електростанцією в Новій Англії.

Тепер стара станція перетвориться на багатофункціональний об'єкт. Серед іншого тут з’явиться вітряна електростанція.

Як раніше повідомляв «Ракурс», на атомній електростанції «Фукусіма-1» проводять витяг паливних стрижнів з ядерного реактора.

Джерело: Ракурс


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