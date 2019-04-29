Украинцев предупредили об ухудшении погодных условий / Фото: Lenta.UA

https://racurs.ua/n121361-pogoda-na-vyhodnye-ukraincev-predupredili-o-grozah-shkvalah-i-podeme-urovnya-vody-na-rekah.html

Ракурс

Погода 29 апреля в большинстве северных, западных и центральных областей Украины будет дождливой. Синоптики Укргидрометцентра прогнозируют в понедельник в Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Тернопольской и Львовской областях грозы, местами шквалы 15−20 м/с.

Как сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям, прогноз погоды соответствует первому (желтом) уровню опасности. Кроме этого, 29 апреля на реках Закарпатья ожидается повышение уровней воды на 0,3−1,3 м, в нижних течениях Боржавы и Тисы — до 1,5 м.

Также, в связи с потеплением и ожидаемыми дождями, в понедельник в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей будет сохраняться значительная снеголавинная опасность (третий уровень).

В течение суток, 28 апреля, спасатели совершили более тысячи выездов. Благодаря оперативному реагированию удалось спасти шесть человек и 72 здания.

Напомним, на Пасху в Житомирской области выпал град. Также в регионе прошел сильный дождь, который существенно осложнил движение на трассах.