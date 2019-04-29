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Ракурс
Украинцев предупредили об ухудшении погодных условий / Фото: Lenta.UA

Погода на выходные: украинцев предупредили о грозах, шквалах и подъеме уровня воды на реках

29 апр 2019, 08:57
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Погода 29 апреля в большинстве северных, западных и центральных областей Украины будет дождливой. Синоптики Укргидрометцентра прогнозируют в понедельник в Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Тернопольской и Львовской областях грозы, местами шквалы 15−20 м/с.

Как сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям, прогноз погоды соответствует первому (желтом) уровню опасности. Кроме этого, 29 апреля на реках Закарпатья ожидается повышение уровней воды на 0,3−1,3 м, в нижних течениях Боржавы и Тисы — до 1,5 м.

Украинцев предупредили об ухудшении погодных условий / Фото: Укргідрометцентр

Также, в связи с потеплением и ожидаемыми дождями, в понедельник в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей будет сохраняться значительная снеголавинная опасность (третий уровень).

В течение суток, 28 апреля, спасатели совершили более тысячи выездов. Благодаря оперативному реагированию удалось спасти шесть человек и 72 здания.

Украинцев предупредили об ухудшении погодных условий / Фото: Укргідрометцентр

Украинцев предупредили об ухудшении погодных условий / Фото: Укргідрометцентр

Напомним, на Пасху в Житомирской области выпал град. Также в регионе прошел сильный дождь, который существенно осложнил движение на трассах.

Источник: Ракурс


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