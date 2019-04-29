Українців попередили про погіршення погодних умов / Фото: Lenta.UA

https://racurs.ua/ua/n121361-pogoda-na-vyhidni-ukrayinciv-poperedyly-pro-grozy-shkvaly-ta-pidvyschennya-rivniv-vody.html

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Погода 29 квітня у більшості північних, західних та центральних областей України буде дощовою. Синоптики Укргідрометцентру прогнозують в понеділок у Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Тернопільській та Львівській областях грози, місцями шквали до 15−20 м/с.

Як повідомляє Держслужба України з надзвичайних ситуацій, прогноз погоди відповідає першому (жовтому) рівню небезпечності. Окрім цього, 29 квітня на річках Закарпаття очікується підвищення рівнів води на 0,3−1,3 м, в нижнiх течiях Боржави та Тиси — до 1,5 м.

Також, у зв’язку з потеплінням та очікуваними дощами, в понеділок у високогір’ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей зберігатиметься значна сніголавинна небезпека (третій рiвень).

Впродовж доби, 28 квітня, рятувальники здійснили понад тисячу виїздів. Завдяки оперативному реагуванню вдалося врятувати шістьох осіб і 72 будівлі.

Нагадаємо, на Великдень у Житомирській області випав великий град. Також в регіоні пройшов сильний дощ, який суттєво ускладнив рух на трасах.