Моряк застрелился на борту военного катера в Одессе. Фото: Фокус

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Молодой матрос Военно-морских сил Украины покончил с собой на борту речного бронекатера проекта «Гюрза».

Инцидент произошел утром 2 мая. Матрос выстрелил себе в голову из табельного оружия на борту катера «Вышгород» в Одессе во время своего дежурства. Произошло это в Практической гавани Одесского порта. Об этом сегодня сообщило издание «Украинская Служба Информации».

В пресс-службе Военно-морских сил Украины подтвердили «24 канала» информацию о смерти военнослужащего. Погибшему матросу было 23 года, он служил в рядах военного флота. Следствие должно установить, погиб ли матрос в результате самоубийства, или на трагический случай повлияли другие обстоятельства.

«К сожалению, произошел такой несчастный случай. Но самоубийство не является окончательной причиной гибели морряка. Сейчас продолжаются следственные действия, специалисты установят причину смерти и то, действительно ли это было самоубийство», — отметил представитель флота.

Напомним, в декабре 2018 года сотрудник полиции совершил самоубийство во время несения службы в городе Гнивань Винницкой области. Полицейского обнаружили со смертельным огнестрельным ранением. После инцидента следователи открыли уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство».