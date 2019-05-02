Моряк застрелився на борту військового катера в Одесі. Фото: Фокус

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Молодий матрос Військово-морських сил України наклав на себе руки на борту річкового бронекатера проекту «Гюрза».

Інцидент стався вранці 2 травня. Матрос вистрілив собі в голову з табельної зброї на борту катера «Вишгород» в Одесі під час свого чергування. Сталося це у Практичній гавані Одеського порту. Про це сьогодні повідомило видання «Українська Служба Інформації».

У прес-службі Військово-морських сил України підтвердили «24 каналу» інформацію щодо смерті військовослужбовця. Загиблому матросу було 23 роки, він служив в лавах військового флоту. Слідство має встановити, чи матрос загинув внаслідок самогубства, чи на трагічний випадок вплинули інші обставини.

«На жаль, трапився такий нещасний випадок. Але самогубство не є остаточною причиною загибелі морряка. Наразі тривають слідчі дії, фахівці встановлять причину смерті і те, чи дійсно це було самогубство», — зазначив представник флоту.

Нагадаємо, у грудні 2018 року співробітник поліції вчинив самогубство під час несення служби у місті Гнівань Вінницької області. Поліцейського виявили зі смертельним вогнепальним пораненням. Після інциденту слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою «самогубство».