Полторак прокомментировал заявление Коломойского о "гражданской войне" на Донбассе, фото — "Интерфакс"

https://racurs.ua/n121504-poltorak-o-grajdanskoy-voyne-kolomoyskogo-dumal-ukraincy-ponimaut-kto-vouet-na-donbasse.html

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Министр обороны Степан Полторак прокомментировал заявление олигарха Игоря Коломойского, который назвал агрессию РФ на Донбассе не войной, а гражданским конфликтом.

Полторак в интервью телеканалу «Прямой» сказал, что не хочет давать оценку Коломойскому, поскольку после начала агрессии России против Украины он много помогал Вооруженным силам.

Министр отметил, что был удивлен словами Коломойского.

«Я думал, что в Украине нет ни одного человека, который бы так думал, рассчитывал на то, что все украинцы понимают, кто воюет на Донбассе, каким оружием, и кто осуществил агрессию и в Крыму, и в Донецке, и в Луганске», — заявил Полторак и добавил, что «Российская Федерация в 2014 году осуществила агрессию против Украины и наша страна защищается от агрессора».

Кроме того, глава Минобороны рассказал о возможном сценарии развития событий после выдачи российских паспортов жителям оккупированных территориях Донбасса.

Полторак назвал намерения РФ «продолжением ползучей оккупации Украины». Он считает, что теперь в любое время под предлогом защиты россиян РФ может начать широкомасштабную агрессию, а выдача паспортов может быть одним из элементов подготовки к таким мерам.

В ответ Украина, по мнению министра, должна строить собственную сильную армию и объединять наших партнеров в международную коалицию, чтобы давить на Россию.