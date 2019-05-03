Полторак прокоментував заяву Коломойського про “громадянську війну” на Донбасі, фото — "Інтерфакс"

https://racurs.ua/ua/n121504-poltorak-pro-gromadyansku-viynu-kolomoyskogo-dumav-ukrayinci-rozumiut-hto-vouie-na-donbasi.html

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Міністр оборони Степан Полторак прокоментував заяву олігарха Ігоря Коломойського, який назвав агресію РФ на Донбасі не війною, а громадянським конфліктом.

Полторак в інтерв’ю телеканалу «Прямий» сказав, що не хотів давати оцінку Коломойському, оскільки від початку агресії Росії проти України він багато допомагав Збройним силам України.

Міністр зазначив, що був здивований словами Коломойского.

«Я думав, що в Україні немає жодної людини, яка б так думала, розраховував на те, що українці всі розуміють, хто воює на Донбасі, якою зброєю, і хто здійснив агресію і в Криму, і в Донецьку, і в Луганську», — заявив Полторак і додав, що «Російська Федерація у 2014 році здійснила агресію проти України й Україна захищається від агресора».

Крім того, очільник Міноборони розповів про можливий сценарій розвитку подій після видачі російських паспортів мешканцям окупованих територіях Донбасу.

Полторак назвав наміри РФ «продовженням повзучої окупації України». Він вважає, що тепер у будь-який час під приводом захисту росіян РФ може почати широкомасштабну агресію, а видача паспортів може бути одним із елементів підготовки до таких заходів.

У відповідь Україна, на думку міністра, мусить будувати власну сильну армію і об'єднувати наших партнерів у міжнародну коаліцію, щоб тиснути на Росію.