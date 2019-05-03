«Чрезвычайное климатическое положение» объявили в городе ФРГ. Фото: PAC Group

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«Чрезвычайное климатическое положение» объявили в немецком городе Констанц. Такое решение местные политики единогласно согласовали в четверг, 2 мая.

Представители движения экологических активистов Fridays for Future («Пятницы ради будущего») заявили, что этот населенный пункт стал первым немецким городом, который прибегнул к таким мерам. Мэрия хочет внедрить в городе безвредные для климата методы отопления и обеспечение энергией жилых домов и городских сооружений. Об этом 3 мая сообщает DW.

Ожидается, что такой «климатическое» ЧП позволит разработать мероприятия по организации экологически чистых транспортных средств движения пассажиров по городу. Решение депутатов Констанца не сможет установить в городе настоящее чрезвычайное положение, а является лишь символическим.

Город пытается привлечь внимание к проблеме изменения климата и угрозам, которую оно несет. Депутаты считают, что очень важно «сдерживать климатический кризис и объяснять последствия этого кризиса».

Напомним, в апреле из-за вспышки кори в американском Нью-Йорке объявляли чрезвычайное положение. В мэрии тогда заявляли, что эта вспышка этой болезни стал одним из крупнейших вспышек за последние десятилетия. Медики заявляли, что источником стала невакцинированный ребенок, который заразился этой болезнью во время посещения Израиля.