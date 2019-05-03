«Надзвичайний кліматичний стан» оголосили в місті ФРН. Фото: PAC Group

https://racurs.ua/ua/n121505-v-odnomu-z-mist-nimechchyny-ogolosyly-nadzvychaynyy-klimatychnyy-stan.html

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«Надзвичайний кліматичний стан» оголосили в німецькому місті Констанц. Таку ухвалу місцеві політики одноголосно погодили у четвер, 2 травня.

Представники руху екологічних активістів Fridays for Future («П'ятниці заради майбутнього») заявили, що цей населений пункт став першим німецьким містом, який вдався до таких заходів. Мерія хоче запровадити в місті нешкідливі для клімату методи опалення і забезпечення енергією житлових будинків і міських споруд. Про це 3 травня повідомляє DW.

Очікується, що такий «кліматичний» НС дозволить розробити заходи з організації екологічно чистих транспортних засобів руху пасажирів містом. Рішення депутатів Констанца не зможе встановити в місті справжній надзвичайний стан, а є лише символічним.

Місто намагається привернути увагу до проблеми зміни клімату і загрози, котру вона несе. Депутати вважають, що дуже важливо «стримувати кліматичну кризу і пояснювати наслідки цієї кризи».

Нагадаємо, у квітні через спалах кору в американському Нью-Йорку оголошували надзвичайний стан. У мерії тоді заявляли, що цей спалах цієї хвороби став одним із найбільших спалахів за останні десятиріччя. Медики заявляли, що джерелом стала невакцинована дитина, котра заразилася цією хворобою під час відвідин Ізраїлю.