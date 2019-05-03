Кто станет спикером Зеленского: на конкурс прислали резюме 3 тыс. кандидатов, фото — Радио Свобода

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Ракурс

Более 3 тыс. блоггеров, телеведущих, актеров и студентов приняли участие в конкурсе на должность спикера президента Владимира 3еленского.

Резюме начали поступать в штаб Зеленского после того, как победитель президентских выборов-2019 разместил видео с соответствующей информацией в соцсетях, сообщают «Українські Новини» со ссылкой на пресс-службу Зеленского.

Среди кандидатов, кроме обычных людей, которые чувствуют уверенность возглавить это направление работы в Администрации президента, есть и профессиональные журналисты, пиар-менеджеры, телеведущие, блогеры, студенты профильных факультетов и актеры.

В пресс-службе Зеленского отметили, что среди претендентов на должность есть и хорошо известные личности. Правда, в ответе на запрос их фамилии не сообщаются (как и зарплата спикера президента).

Относительно требований к должности спикера, то он должен владеть украинским, русским и английским языками, иметь опыт работы в журналистике, быть готовым «работать круглосуточно», должен обладать коммуникационными способностями, быть креативным. Отдельно упоминается о наличии у кандидата чувства юмора.

Команда Зеленского отберет среди заявок топ-100 кандидатов, которые получат несколько творческих задач, например, написать доклад или записать видео на определенную тему. Из 100 лучших претендентов отберут 10 кандидатур, с которыми лично проведут собеседование руководитель HR-департамента и Владимир Зеленский.

Напомним, что сейчас пресс-службу президента Петра Порошенко возглавляет бывший журналист и ведущий «5 канала» Святослав Цеголко.