Хто стане спікером Зеленського: на конкурс подалися 3 тис. кандидатів

Спікер Зеленського: на конкурс подалися 3 тис. осіб, фото — Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n121506-hto-stane-spikerom-zelenskogo-na-konkurs-podalysya-3-tys-kandydativ.html

Ракурс

Понад 3 тис. блогерів, телеведучих, акторів і студентів взяли участь у конкурсі на посаду спікера президента Володимира 3еленського.

Резюме почали надходити до штабу Зеленського після того, як переможець президентських виборів-2019 розмістив відео з відповідною інформацією у соцмережах, повідомляють «Українські Новини» з посиланням на прес-службу Зеленського.

Серед кандидатів, окрім звичайних людей, які відчувають впевненість очолити цей напрямок роботи в Адміністрації президента, є і професійні журналісти, піар-менеджери, телеведучі, блогери, студенти профільних факультетів і актори.

У прес-службі Зеленського відзначили, що серед претендентів на посаду є й добре відомі особистості. Щоправда, у відповіді на запит їхні прізвища не повідомляються (як і зарплатня спікера президента).

Щодо вимог до посади спікера, то він повинен володіти українською, російською й англійською мовою, мати досвід роботи у журналістиці, «готовим працювати цілодобово», повинен володіти комунікаційними здібностями, мати швидку реакцію, креативним і мати почуття гумору.

Команда Зеленського відбере з-поміж заявок топ-100 кандидатів, які отримають декілька творчих завдань, наприклад, написати доповідь або записати відео на певну тему. Зі 100 кращих претендентів відберуть 10 кандидатур, з якими особисто проведуть співбесіду керівник HR-департаменту та Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що наразі прес-службу президента Петра Порошенка очолює колишній журналіст та ведучий «5 каналу» Святослав Цеголко.