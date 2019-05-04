На Черниговщине у экс-военнослужащего изъяли рекордный арсенал боеприпасов. Фото: Facebook

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Ракурс

В Прилуках Черниговской области правоохранители обнаружили арсенал боеприпасов. Его нашли в гараже пенсионера, который ранее служил в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

Правоохранители изъяли девять ящиков с гранатами Ф1 (175 шт.), запалы к ним и патроны калибра 7.62 мм в 49 цинк. Об этом на своей странице в Facebook сообщает первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

Количество найденных патронов превышает 30 тыс. единиц. Пока неизвестно, с какой целью пенсионер собрал арсенал.

По словам Аброськина, найденных боеприпасов достаточно для ведения активных боевых действий. Вероятно, склад боеприпасов был собран еще до пенсии военнослужащего.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту совершения действий, предусмотренных ч. 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Мариуполе обнаружили склад оружия и боеприпасов.