На Чернігівщині у екс-військовослужбовця вилучили рекордний арсенал боєприпасів. Фото: Facebook

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Ракурс

У Прилуках Чернігівської області правоохоронці виявили арсенал боєприпасів. Його знайшли у гаражі пенсіонера, який раніше служив в Збройних силах України (ЗСУ).

Правоохоронці вилучили дев’ять ящиків з гранатами Ф1 (175 шт.) запали до них та патрони калібру 7.62 мм у 49 цинках. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє перший заступник голови Нацполіції України В’ячеслав Аброськін.

Кількість знайдених патронів перевищує 30 тис. одиниць. Поки невідомо, з якою метою пенсіонер зібрав арсенал.

За словами Аброськін, знайдених боєприпасів достатньо для ведення активних бойових дій. Ймовірно, склад боєприпасів був зібраний, ще до пенсії військовослужбовця.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом вчинення дій, передбачених ч. 1 статті 263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Як раніше повідомляв «Ракурс», у Маріуполі виявили склад зброї та боєприпасів.