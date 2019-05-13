Генпрокуратура завела дело на Порошенко за давление на судей, которые отменили национализацию «ПриватБанка», фото — Укринформ

https://racurs.ua/n121851-genprokuratura-zavela-delo-na-poroshenko-za-davlenie-na-sudey-kotorye-otmenili-nacionalizaciu.html

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Вероятное вмешательство президента Петра Порошенко в работу суда в деле «ПриватБанка» начала расследовать Генеральная прокуратура. Это произошло по результатам рассмотра заявления судей Окружного админсуда Киева.

ГПУ внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) и начала досудебное расследование возможного давления президента Украины Петра Порошенко на судей в деле «ПриватБанка», сообщается 13 мая на сайте Окружного административного суда Киева.

Речь идет о признаках уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов) УК Украины. Такие действия, если они помешали предотвращению преступления или задержанию лица, его совершившего, или совершенные лицом с использованием своего служебного положения наказывается лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или арестом на срок до шести месяцев, или лишением свободы на срок до трех лет.

В апреле Окружной админсуд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к НБУ и правительству о национализации «ПриватБанка». Отчуждение банка в пользу государства признали незаконным. Фемида объяснила, что представители государства не предоставили достаточных доказательств неплатежеспособности «ПриватБанка» и целесообразности национализации в 2016 году.

Судьи коллегии, которая приняла решение в деле о национализации «Приватбанка», обратились в Генеральную прокуратуру Украины и Государственное бюро расследований с заявлениями о совершении уголовного преступления со стороны президента Украины.

Служители Фемиды посчитали, что Порошенко, комментируя их решения, сделал заявления, которые являются «прямой угрозой судебной системе Украины, посягательством на ее независимость и беспристрастность».