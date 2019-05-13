Генпрокуратура завела справу на Порошенка за тиск на суддів, які скасували націоналізацію «ПриватБанку», фото — Укрінформ

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Ракурс

Ймовірне втручання президента Петра Порошенка у роботу суду у справі «ПриватБанку» почала розслідувати Генеральна прокуратура. Це сталося за результатами заяви суддів Окружного адмінсуду Києва.

ГПУ внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) і розпочала досудове розслідування щодо можливого тиску президента України Петра Порошенка на суддів у справі «ПриватБанку», повідомляється 13 травня на сайті Окружного адміністративного суду Києва.

Йдеться про ознаки кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 376 (втручання в діяльність судових органів) КК України. Такі дії, якщо вони перешкодили запобіганню злочину чи затриманню особи, яка його вчинила, або вчинені особою з використанням свого службового становища караються позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п’яти років або арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк до трьох років.

У квітні Окружний адмінсуд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до НБУ та уряду про націоналізацію «ПриватБанку». Відчуження банку на користь держави визнали незаконною. Феміда пояснила, що представники держави не надали достатніх доказів неплатоспроможності «ПриватБанку» і доцільності націоналізації у 2016 році.

Судді колегії, яка ухвалила рішення у справі щодо націоналізації «Приватбанку», звернулись до Генеральної прокуратури України та Державного бюро розслідувань із заявами про вчинення кримінального правопорушення з боку президента України.

Служителі Феміди вважали, що Порошенко, коментуючи їх рішення, зробив заяви, які є «прямою погрозою судовій системі України, посяганням на її незалежність та неупередженість».