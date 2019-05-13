Реституция имущества евреев: Варшава отменила визит израильской делегации / Фото: facts world

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Визит делегации Израиля в Польшу, который был запланирован на понедельник, 13 мая, отменен. Иерусалим на переговорах должен был представлять министр социального равенства Эли Коэн. Об отмене визита говорится в заявлении польского Министерства иностранных дел.

Польша решила отменить визит израильских официальных лиц после того, как Иерусалим в последнюю минуту изменил состав делегации, а это предполагает, что переговоры должны были бы сфокусироваться, главным образом, на вопросах, связанных с реституцией собственности, — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Польши, пишет «Европейская правда».

Варшава считает закрытым вопрос с реституцией имущества евреев, конфискованного во время Холокоста в период Второй мировой войны. Реституция предусматривает восстановление нарушенных имущественных прав и приведение их в состояние, существовавшее на момент причинения вреда (т.е. возврат или восстановление материальных ценностей).

Напомним, ранее в феврале саммит Вышеградской четверки отменили из-за польско-израильского конфликта. Тогда причиной скандала стало высказывание главы израильского МИД Исраэля Каца, который заявил, что множество поляков сотрудничали с нацистами. Польская сторона назвала это утверждение «неприемлемым и расистским».

Еще раньше в Польше речь израильского политика подвергли цензуре. Упоминание о поляках-коллаборационистах потребовали заменить на украинцев.