Реституція майна євреїв: Варшава скасувала візит ізраїльської делегації / Фото: facts world

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Візит делегації Ізраїлю до Польщі, який було заплановано на понеділок, 13 травня, скасовано. Єрусалим на переговорах мав представити міністр соціальної рівності Елі Коен. Про скасування візиту йдеться у заяві польського Міністерства закордонних справ.

Польща вирішила скасувати візит ізраїльських офіційних осіб після того, як Єрусалим в останню хвилину змінив склад делегації, а це передбачає, що переговори повинні були б сфокусуватися, головним чином, на питаннях, пов’язаних з реституцією власності, — йдеться в заяві зовнішньополітичного відомства Польщі, пише «Європейська правда».

Варшава вважає закритим питання з реституцією майна євреїв, конфіскованого під час Голокосту в період Другої світової війни. Реституція передбачає поновлення порушених майнових прав та приведення їх до стану, який існував на момент заподіяння шкоди (тобто повернення або відновлення матеріальних цінностей).

Нагадаємо, раніше у лютому саміт Вишеградської четвірки скасували через польсько-ізраїльський конфлікт. Тоді причиною скандалу стало висловлювання голови ізраїльського МЗС Ісраеля Каца, який заявив, що безліч поляків співпрацювали з нацистами. Польська сторона назвала це твердження «неприйнятним і расистським».

Ще раніше в Польщі промову ізраїльського політика цензурували. Згадку про поляків-колабораціоністів зажадали замінити на українців.