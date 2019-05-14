Ноутбук с гибким экраном: Lenovo представила прототип новаторского устройства, фото — lenovo.com

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Ракурс

Ноутбук с гибким экраном готовится выпустить китайская IT-компания Lenovo. Устройство получит название ThinkPad X1, таким образом, новинка продолжит популярную линейку лэптопов.

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Вслед за гнущимися смартфонами и планшетами тенденция переходит и на устройства, вроде бы, далекие от новомодного тренда. Информацию о создании прототипа инновационного устройства, лэптопа с гибким дисплеем, предоставили в пресс-службе Lenovo.

Новый гаджет будет сгибаться по уже известному на примере моделей смартфонов принципу. Также ThinkPad X1 оборудован традиционной для ноутбуков конструкцией — петлевой механизм соединяет две равные части устройства. Экран при этом расположен сразу на обеих частях внутренней поверхности ноутбука, это позволило производителю полностью отказаться от физической клавиатуры в новом лэптопе.

Благодаря возможности сгибать дисплей внутрь, ноутбук удалось сделать комфортным для переноски и более защищенным от внешнего воздействия. Также новая технология увеличила экранную площадь, что, в свою очередь, делает работу на ноутбуке значительно удобнее.

Размеры OLED-экрана с разрешением 1920 на 1440 пикселей составляют 13,3 дюйма. Тач-функция дисплея дает возможность рисовать на нем и писать текст пальцем или стилусом. Кроме того, новый девайс от Lenovo получил чип Intel, работает ноутбук на операционной системе Windows.

Подсоединять колонки, мышь и прочие аксессуары можно через два порта USB-C, также в устройстве работает Windows Hello и технология биометрической идентификации с помощью инфракрасной камеры. Наличие слота для SIM-карты позволит пользоваться мобильной связью и интернетом от операторов сотовой сети. Остальные технические характеристики лэптопа пока неизвестны.

Ранее «Ракурс» сообщал о разработке компанией LG смартфона не только с гибким экраном, но и с возможностью менять размеры аппарата. Телефон с интеллектуальной функцией растяжения можно увеличивать в ширину и в длину.