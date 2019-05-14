Ноутбук з гнучким екраном: Lenovo представила прототип новаторського пристрою, фото — lenovo.com

https://racurs.ua/ua/n121916-noutbuk-z-gnuchkym-ekranom-lenovo-predstavyla-prototyp-novatorskogo-prystrou-video.html

Ракурс

Ноутбук з гнучким екраном готується випустити китайська IT-компанія Lenovo. Пристрій отримає назву ThinkPad X1, таким чином, новинка продовжить популярну лінійку лептопів.

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Слідом за гнучкими смартфонами й планшетами тенденція переходить і на пристрої, начебто, далекі від новомодного тренда. Інформацію про створення прототипу інноваційного пристрою, лептопа з гнучким дисплеєм, надали в прес-службі Lenovo.

Новий гаджет буде згинатися за вже відомим на прикладі моделей смартфонів принципом. Також ThinkPad X1 обладнаний традиційною для ноутбуків конструкцією — петлевий механізм з'єднує дві рівні частини пристрою. Екран при цьому розташований відразу на обох частинах внутрішньої поверхні ноутбука, це дозволило виробникові повністю відмовитися від фізичної клавіатури в новому лептопі.

Завдяки можливості згинати дисплей всередину, ноутбук вдалося зробити комфортним для перенесення й більш захищеним від зовнішнього впливу. Також нова технологія збільшила екранну площу, що, в свою чергу, робить роботу на ноутбуці значно зручнішою.

Розміри OLED-екрана з роздільною здатністю 1920 на 1440 пікселів становлять 13,3 дюйма. Тач-функція дисплея дає можливість малювати на ньому й писати текст пальцем або стилусом. Крім того, новий девайс від Lenovo отримав чіп Intel, працює ноутбук на операційній системі Windows.

Приєднати колонки, мишу та інші аксесуари можна через два порти USB-C, також в пристрої працює Windows Hello й технологія біометричної ідентифікації за допомогою інфрачервоної камери. Наявність слота для SIM-карти дозволить користуватися мобільним зв’язком та інтернетом від операторів стільникового зв’язку. Інші технічні характеристики лептопа поки невідомі.

Раніше «Ракурс» повідомляв про розробку компанією LG смартфона не тільки з гнучким екраном, але й з можливістю змінювати розміри апарата. Телефон з інтелектуальною функцією розтягування можна збільшувати в ширину і в довжину.