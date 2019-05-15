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Ракурс
Василий Сорока, фото: «Громадське»

Захваченного в плен украинского моряка отправили в московскую больницу — адвокат

15 мая 2019, 23:27
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Захваченного Россией в плен во время инцидента в акватории Керченского пролива в конце ноября 2018 года украинского моряка Василия Сороку отвезли на обследование в московскую Городскую клиническую больницу № 4.

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Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.

Отмечается, что в этой больнице Сороке, получившему ранение при нападении российских военных на корабли ВМС Украины, ранее оперировали руку.

Бадамшин подчеркивает, что в СИЗО «Лефортово», где удерживают военнослужащего, невозможно провести его обследование и лечение, в связи с этим перед руководством пенитенциарного заведения неоднократно ставился вопрос о необходимости дополнительно послеоперационного обследования и реабилитации моряка у врача, который его ранее оперировал.

В результате, отмечает адвокат, было получено обещание после праздников организовать обследование Сороки.

Свое слово сдержали. Ждем результаты обследования, — отметил Бадамшин и выразил надежду, что лечение и реабилитация Сороки пройдут без осложнений.

Напомним, Сороку в России прооперировали в марте этого года.

Источник: Ракурс


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