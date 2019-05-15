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Василь Сорока, фото: «Громадське»
Захопленого в полон українського моряка відправили до московської лікарні — адвокатhttps://racurs.ua/ua/n121963-zahoplenogo-v-polon-ukrayinskogo-moryaka-vidpravyly-do-moskovskoyi-likarni-advokat.htmlРакурс
Захопленого Росією в полон під час інциденту в акваторії Керченської протоки наприкінці листопада 2018 року українського моряка Василя Сороку відвезли на обстеження до московської Міської клінічної лікарні № 4.
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Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив його адвокат Сергій Бадамшин.
Зазначається, що в цій лікарні Сороці, котрий отримав поранення під час нападу російських військових на кораблі ВМС України, раніше оперували руку.
Бадамшин наголошує, що в СІЗО «Лефортово», де утримують військовослужбовця, неможливо провести його обстеження та лікування, у зв’язку з цим перед керівництвом пенітенціарного закладу неодноразово ставилося питання про необхідність додатково післяопераційного обстеження та реабілітації моряка в лікаря, котрий його раніше оперував.
В результаті, зазначає адвокат, було отримано обіцянку після свят організувати обстеження Сороки.
Свого слова дотрималися. Чекаємо результатів обстеження, — зазначив Бадамшин і висловив сподівання, що лікування та реабілітація Сороки пройде без ускладнень.
Нагадаємо, Сороку в Росії прооперували в березні цього року.
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