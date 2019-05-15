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Василь Сорока, фото: «Громадське»

Захопленого в полон українського моряка відправили до московської лікарні — адвокат

15 тра 2019, 23:27
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Захопленого Росією в полон під час інциденту в акваторії Керченської протоки наприкінці листопада 2018 року українського моряка Василя Сороку відвезли на обстеження до московської Міської клінічної лікарні № 4.

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Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив його адвокат Сергій Бадамшин.

Зазначається, що в цій лікарні Сороці, котрий отримав поранення під час нападу російських військових на кораблі ВМС України, раніше оперували руку.

Бадамшин наголошує, що в СІЗО «Лефортово», де утримують військовослужбовця, неможливо провести його обстеження та лікування, у зв’язку з цим перед керівництвом пенітенціарного закладу неодноразово ставилося питання про необхідність додатково післяопераційного обстеження та реабілітації моряка в лікаря, котрий його раніше оперував.

В результаті, зазначає адвокат, було отримано обіцянку після свят організувати обстеження Сороки.

Свого слова дотрималися. Чекаємо результатів обстеження, — зазначив Бадамшин і висловив сподівання, що лікування та реабілітація Сороки пройде без ускладнень.

Нагадаємо, Сороку в Росії прооперували в березні цього року.

Джерело: Ракурс


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