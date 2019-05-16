Зеленский хочет привлечь международные рекрутинговые агентства к поиску кадров

https://racurs.ua/n122005-zelenskiy-hochet-privlech-mejdunarodnye-rekrutingovye-agentstva-k-poisku-kadrov.html

Ракурс

Будущий президент Украины Владимир Зеленский планирует привлечь международные HR и рекрутинговые агентства к поиску кадров на должности государственного управления. Политик встретился с представителями компаний и обсудил с ними условия возможного сотрудничества.

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По словам Зеленского, он хочет найти хороших специалистов и талантливых людей, которые будут разделять украинские ценности. Именно поэтому для поиска им необходимы профессиональные хедхантеры. Об этом сообщает пресс-служба Зеленского.

- Мы хотим провести прозрачный конкурс на эти должности, найти лучших менеджеров, — подчеркнул новоизбранный президент.

По словам Зеленского, у них есть определенное количество кандидатур, но команда нуждается в помощи с инструментами для адекватной оценки этих кадров. Зеленский утверждает, что в приоритете профессионалы со стратегией развития, которые могут привлечь иностранные и локальные инвестиции.

Среди главных критериев поиска кадров: знание региона и авторитет среди местных общин, хорошая репутация, добропорядочность, опыт и профессионализм. Представители агентств заявили о готовности к сотрудничеству.

Как ранее сообщал «Ракурс», Зеленский отреагировал на дату своей инаугурации.