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Зеленський хоче залучити міжнародні рекрутингові агенції до пошуку кадрів. Фото: прес-служба Зеленського
Зеленський хоче залучити міжнародні рекрутингові агенції до пошуку кадрівhttps://racurs.ua/ua/n122005-zelenskyy-hoche-zaluchyty-mijnarodni-rekrutyngovi-agenciyi-do-poshuku-kadriv.htmlРакурс
Майбутній президент України Володимир Зеленський планує залучити міжнародні HR та рекрутингові агенції до пошуку кадрів на посади державного управління. Політик зустрівся із представниками компаній та обговорив з ними умови можливої співпраці.
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За словами Зеленського, він хоче знайти хороших фахівців та талановитих людей, які б поділяли українські цінності. Саме тому для пошуку їм необхідні професійні хедхантери. Про це повідомляє прес-служба Зеленського.
- Ми хочемо провести прозорий конкурс на ці посади, знайти найкращих менеджерів, — наголосив новообраний президент.
За словами Зеленського, в них є певна кількість кандидатур, але команда потребує допомоги з інструментами для адекватної оцінки цих кадрів. Зеленський стверджує, що у пріоритеті професіонали зі стратегією розвитку, які можуть залучити іноземні та локальні інвестиції.
Серед головних критеріїв пошуку кадрів: знання регіону та авторитет серед місцевих громад, гарна репутація, доброчесність, досвід та професіоналізм. Представники агенцій заявили про готовність до співпраці.
Як раніше повідомляв «Ракурс», Зеленський відреагував на дату своєї інавгурації.
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