Киевлянин незаконно хранил авиационные ракеты для истребителей. Фото: СБУ

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Ракурс

Служба безопасности Украины (СБУ) обнаружила в Макаровском районе Киевской области арсенал авиационного вооружения. Киевлянин незаконно хранил в селе авиационные ракеты для истребителей, которые должны были экспортировать в страны Африки.

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Правоохранители изъяли у киевлянина шесть блоков типа УБ-32, которые используются для стрельбы неуправляемыми авиационными ракетами С-5. Эти ракеты предназначены для истребителей МиГ-21, ударных вертолетов Ми-24 и бомбардировщиков МиГ-27. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным правоохранителей, вооружение в дальнейшем планировали тайно вывезти в страны Африки, в который сейчас происходят военные конфликты. Действия СБУ предупредили передачу оружия странам, против которых действуют санкции Совета Безопасности ООН.

Эксперты заключают, что передача оружия из Украины в Африку могла дискредитировать страну на мировом рынке вооружения.

Правоохранители открыли уголовное производство и пытаются установить происхождение оружия и лиц, возможно причастных к незаконной деятельности.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Черниговской области обнаружили рекордный арсенал боеприпасов. Его хранил пенсионер, служивший Вооруженных силах Украины.