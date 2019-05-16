Киянин незаконно зберігав авіаційні ракети для винищувачів. Фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n122006-kyyanyn-nezakonno-zberigav-aviaciyni-rakety-dlya-vynyschuvachiv-foto-video.html

Ракурс

Служба безпеки України (СБУ) виявила у Макарівському районі Київської області арсенал авіаційного озброєння. Киянин незаконно зберігав у селі авіаційні ракети для винищувачів, які мали експортувати до країн Африки.

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Правоохоронці вилучили у киянина шість блоків типу УБ-32, які використовуються для стрільби некерованими авіаційними ракетами С-5. Ці ракети призначені для винищувачів МіГ-21, ударних гелікоптерів Мі-24 та бомбардувальників МіГ-27. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

За даними правоохоронців, озброєння у подальшому планували таємно вивезти до країн Африки, в який наразі відбуваються військові конфлікти. Дії СБУ попередили передачу зброї країнам, проти яких діють санкції Ради Безпеки ООН.

Експерти полягають, що передача зброї з України до Африки могла дискредитувати країну на світовому ринку озброєння.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження та намагаються встановити походження зброї і осіб, що можливо причетні до незаконної діяльності.

Як раніше повідомляв «Ракурс», у Чернігівській області виявили рекордний арсенал боєприпасів. Його зберігав пенсіонер, який служив Збройних силах України.