В США утвердили проект закона о выделении Украине 445,7 млн долларов. Фото: Информ-UA

https://racurs.ua/n122015-v-ssha-utverdili-proekt-zakona-o-vydelenii-ukraine-445-7-mln-dollarov.html

Ракурс

В США комитетом по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса был утвержден проект закона о предоставлении финансовой помощи Украине в размере 445,7 млн долл.

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Проект закона касается 2020-го финансового года и предусматривает, что эти средства нельзя тратить на действия, связанные с признанием суверенитета России над любой территорией Украины. Об этом сообщает Посольство Украины в США на своей странице в Facebook.

В рамках предоставления средств, 115 млн долл. передадут Украине по программе «Международного военного финансирования» для помощи в безопасности. Также Комитет рекомендует Государственному департаменту и Агентству по Международному развитию продолжить взаимодействовать с Украиной.

Предполагается, что партнерство должно быть нацелено на адаптацию и реабилитацию украинских военных. Также американцы хотят помочь украинскому Министерству по делам ветеранов и развить кибер-защиту от российской агрессии.

Чтобы вступить в силу, законопроект должен получить поддержку Палаты представителей и Сената. Затем его передадут на подпись президенту США.

Как ранее сообщал «Ракурс», в оборонном бюджете США на 2020 год заложена финансовая помощь Украине в размере 250 млн долл.