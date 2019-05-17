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Ракурс
В США утвердили проект закона о выделении Украине 445,7 млн долларов. Фото: Информ-UA

В США утвердили проект закона о выделении Украине 445,7 млн долларов

17 мая 2019, 10:12
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В США комитетом по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса был утвержден проект закона о предоставлении финансовой помощи Украине в размере 445,7 млн долл.

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Проект закона касается 2020-го финансового года и предусматривает, что эти средства нельзя тратить на действия, связанные с признанием суверенитета России над любой территорией Украины. Об этом сообщает Посольство Украины в США на своей странице в Facebook.

В рамках предоставления средств, 115 млн долл. передадут Украине по программе «Международного военного финансирования» для помощи в безопасности. Также Комитет рекомендует Государственному департаменту и Агентству по Международному развитию продолжить взаимодействовать с Украиной.

Предполагается, что партнерство должно быть нацелено на адаптацию и реабилитацию украинских военных. Также американцы хотят помочь украинскому Министерству по делам ветеранов и развить кибер-защиту от российской агрессии.

Чтобы вступить в силу, законопроект должен получить поддержку Палаты представителей и Сената. Затем его передадут на подпись президенту США.

Как ранее сообщал «Ракурс», в оборонном бюджете США на 2020 год заложена финансовая помощь Украине в размере 250 млн долл.

Источник: Ракурс


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В США утвердили проект закона о выделении Украине 445,7 млн долларов

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