У США затвердили проект закону про виділення Україні 445,7 млн. дол. Фото: Информ-UA

https://racurs.ua/ua/n122015-u-ssha-zatverdyly-proekt-zakonu-pro-vydilennya-ukrayini-445-7-mln-dol.html

Ракурс

У США комітетом з асигнувань Палати представників Конгресу було затверджено проект закону про надання фінансової допомоги Україні у розмірі 445,7 млн дол.

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Проект закону стосується 2020-го фінансового року і передбачає, що ці кошти не можна витрачати на дії, які пов’язані із визнанням суверенітету Росії над будь-якою територією України. Про це повідомляє Посольство України в США на своїй сторінці у Facebook.

В рамках надання коштів, 115 млн дол. передадуть Україні за програмою «Міжнародного військового фінансування» для безпекової допомоги. Також Комітет рекомендує Державному департаменту та Агентству з Міжнародного розвитку продовжити взаємодіяти з Україною.

Передбачається, що партнерство має бути націлене на адаптацію та реабілітацію українських військових. Також американці жадають допомогли українському Міністерству у справах ветеранів і розвинути кібер-захист від російської агресії.

Щоб набути чинності, законопроект має отримати підтримку Палати представників і Сенату. Потім його передадуть на підпис президенту США.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в оборонному бюджеті США на 2020 рік закладена фінансова допомога Україні у розмірі 250 млн дол.