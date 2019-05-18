Ужесточай санкции и вступай в ЕС: Порошенко задал Зеленскому домашнее задание, фото — BBC

https://racurs.ua/n122067-ujestochay-sankcii-i-vstupay-v-es-poroshenko-zadal-zelenskomu-domashnee-zadanie.html

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Действующий президент Украины Петр Порошенко дал несколько советов Владимиру Зеленскому, который 20 мая вступает в должность главы государства. Порошенко перечислил первоочередные задачи для Зеленского во время торжеств в Киеве по случаю Дня Европы.

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Среди главных направлений политики нового президента Порошенко назвал сохранение доверия Евросоюза, а также укрепление противостояния России. По мнению Порошенко, его преемник должен держать курс на ЕС, как это делал он сам, а также усиливать международное давление на Россию.

Послезавтра приступит к обязанностям новый президент Украины. Надеюсь, что он продолжит движение Украины в ЕС, — заявил Порошенко во время своего выступления.

Он попросил своего преемника также сохранить доверие и солидарность ЕС с Украиной, укреплять проукраинскую международную коалицию, которая вместе с Украиной противостоит агрессии РФ и поддерживает реформы, усиливать санкционное давление западных стран на РФ до полного восстановления территориальной целостности страны.

Кроме того, он призвал Зеленского продолжить выполнение соглашения об ассоциации и углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли с Евросоюзом.

Украина должна войти во внутренний рынок ЕС, — считает Порошенко.

Он также считает первоочередной задачей для президента Зеленского углубление секторальной интеграции с ЕС, а именно интеграцию в энергетический союз ЕС, цифровой рынок ЕС, таможенное сотрудничество, ассоциацию с Шенгенской зоной.

Кроме того, Порошенко убежден, что новый президент должен создать предпосылки для подачи заявки на членство в ЕС в 2023 году, а также в декабре 2019 года на саммите НАТО в Лондоне официально проинформировать партнеров о присоединении Украины к программе ПДЧ — Плану действий относительно членства в НАТО.