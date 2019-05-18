Посилюй санкції і йди в ЄС: Порошенко задав Зеленському домашнє завдання, фото — BBC

https://racurs.ua/ua/n122067-posyluy-sankciyi-i-ydy-v-ies-poroshenko-zadav-zelenskomu-domashnie-zavdannya.html

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Чинний президент України Петро Порошенко дав кілька порад Володимиру Зеленському, який 20 травня вступає на посаду глави держави. Порошенко перерахував першочергові завдання для Зеленського під час урочистостей у Києві з нагоди Дня Європи.

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Серед головних напрямків політики нового президента Порошенко назвав збереження довіри Євросоюзу, а також зміцнення протистояння Росії. На думку Порошенка, його наступник повинен тримати курс на ЄС, як це робив він сам, а також посилювати міжнародний тиск на Росію.

Післязавтра приступить до обов’язків новий президент України. Сподіваюсь, що він продовжить рух України до ЄС, — заявив Порошенко під час свого виступу.

Він попросив свого наступника також зберегти довіру та солідарність ЄС з Україною, зміцнювати проукраїнську міжнародну коаліцію, яка разом з Україною протистоїть агресії РФ та підтримує реформи, посилювати санкційний тиск західних країн на РФ до повного відновлення територіальної цілісності країни.

Крім того, він закликав Зеленського продовжувати виконання угоди про асоціацію та поглиблену і всеохоплюючу зону вільної торгівлі з ЄС

Україна має увійти до внутрішнього ринку ЄС, — вважає Порошенко.

Він також вважає першочерговою задачею для президента Зеленського поглиблювати секторальну інтеграцію з ЄС, а саме інтеграцію до енергетичного союзу ЄС, цифрового ринку ЄС, митну співпрацю, асоціацію з Шенгенською зоною.

Крім того, він переконаний, що новий президент мусить створити передумови для подання заявки на членство в ЄС у 2023 році, а також у грудні 2019 року на саміті НАТО в Лондоні офіційно поінформувати партнерів про приєднання України до програми ПДЧ — План дій щодо членства в НАТО.