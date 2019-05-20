Украина отреагировала на инициативу РФ созвать Совбез ООН. Фото: Деловая столица

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Языковой закон, который подписал пятый президент Украины Петр Порошенко 25 апреля, стал причиной заседания Совета безопасности ООН. Заседание инициировала Россия.

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Сегодня вечером, 20 мая, пройдет заседание Совбез ООН по вопросу принятия в Украине закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», сообщил в Facebook представитель постоянного представительства нашей страны при Организации Объединенных Наций Олег Николенко.

В свою очередь вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко отметил, что Совбез ООН, вероятно, еще никогда не обсуждала языковой закон в какой-либо стране.

Совбез ООН должен понять, что Кремль пытается уничтожить языковой закон в Украине, чтобы уничтожить всю Украину, подчеркнул Кириленко.

Напомним, 25 апреля Порошенко подписал языковой закон, принятый большинством нардепов Верховной Рады. При этом новый президент Владимир Зеленский заявил, что проведет анализ языкового закона на предмет соблюдения прав всех граждан страны.