Україна відреагувала на ініціативу РФ скликати Радбез ООН. Фото: Деловая столица

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Мовний закон, який підписав п’ятий президент України Петро Порошенко 25 квітня, став причиною засідання Ради безпеки ООН. Засідання ініціювала Росія.

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Сьогодні ввечері, 20 травня, відбудеться засідання Радбез ООН з питання прийняття в Україні закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної», повідомив в Facebook представник постійного представництва нашої країни при Організації Об'єднаних Націй Олег Ніколенко.

У свою чергу віце-прем'єр-міністр В’ячеслав Кириленко зазначив, що Радбез ООН, ймовірно, ще ніколи не обговорювала мовний закон в будь-якій країні.

Радбез ООН повинен зрозуміти, що Кремль намагається знищити мовний закон в Україні, щоб знищити всю Україну, підкреслив Кириленко.

Нагадаємо, 25 квітня Порошенко підписав мовний закон, прийнятий більшістю нардепів Верховної Ради. При цьому новий президент Володимир Зеленський заявив, що проведе аналіз мовного закону на предмет дотримання прав всіх громадян країни.