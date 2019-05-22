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Эти объекты подлежат сохранению и дальнейшей музеефикации. Найденные фрагменты улиц датируются
X—XI вв. Национальный памятник находится под Почтовой площадью на глубине 2,5−8
м.
Историческим памятником национального значения стал прибрежный квартал на Почтовой площади. Фото: kyivcity.gov.ua
Историческим памятником национального значения стал прибрежный квартал на Почтовой площадиhttps://racurs.ua/n122241-istoricheskim-pamyatnikom-nacionalnogo-znacheniya-stal-pribrejnyy-kvartal-na-pochtovoy-ploschadi.htmlРакурс
Раскопки на Почтовой площади получили статус национального памятника. Участок прибрежного городского квартала Средневекового Киева обнаружили во время раскопок в 2015 году.
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Решение о предоставлении статуса было принято Кабинетом Министров на сегодняшнем заседании. Памятник получил охранный номер 260094. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры Украины.
Согласно решению, артефакты, найденные на месте раскопок, обладают особой культурной и исторической ценностью. Они принадлежат к древнейшему периоду в истории Киева и Украины.
Эти объекты подлежат сохранению и дальнейшей музеефикации. Найденные фрагменты улиц датируются
К объекту относятся: дренажная система XVIII в., остатки уличной застройки с линией заборов из полубревен XII в. и здание XI в.
Уникальный памятник несет в себе отражение развития градостроительства средневекового Киева и является высококачественным источником для реконструкции столицы Киевской Руси.
Как ранее сообщал «Ракурс», в Египте раскопали дворец фараона Рамзеса II. Эту находку уже назвали беспрецедентной.
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