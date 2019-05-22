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Историческим памятником национального значения стал прибрежный квартал на Почтовой площади. Фото: kyivcity.gov.ua

Историческим памятником национального значения стал прибрежный квартал на Почтовой площади

22 мая 2019, 16:48
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Раскопки на Почтовой площади получили статус национального памятника. Участок прибрежного городского квартала Средневекового Киева обнаружили во время раскопок в 2015 году.

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Решение о предоставлении статуса было принято Кабинетом Министров на сегодняшнем заседании. Памятник получил охранный номер 260094. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры Украины.

Согласно решению, артефакты, найденные на месте раскопок, обладают особой культурной и исторической ценностью. Они принадлежат к древнейшему периоду в истории Киева и Украины.

Эти объекты подлежат сохранению и дальнейшей музеефикации. Найденные фрагменты улиц датируются X—XI вв. Национальный памятник находится под Почтовой площадью на глубине 2,5−8 м.

К объекту относятся: дренажная система XVIII в., остатки уличной застройки с линией заборов из полубревен XII в. и здание XI в.

Уникальный памятник несет в себе отражение развития градостроительства средневекового Киева и является высококачественным источником для реконструкции столицы Киевской Руси.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Египте раскопали дворец фараона Рамзеса II. Эту находку уже назвали беспрецедентной.

Источник: Ракурс


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