Історичною пам’яткою національного значення став прибережний квартал на Поштовій площію. Фото: kyivcity.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n122241-istorychnou-pam-yatkou-nacionalnogo-znachennya-stav-pryberejnyy-kvartal-na-poshtoviy-ploschi.html

Ракурс

Розкопки на Поштовій площі отримали статус національної пам’ятки. Ділянку прибережного міського кварталу Середньовічного Києва виявили під час розкопок у 2015 році.

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Рішення про надання статусу було прийнято Кабінетом Міністрів на сьогоднішньому засіданні. Пам’ятка отримала охоронний номер 260094. Про це повідомляє прес-служба Міністерства культури України.

Згідно з рішенням, артефакти, що знайдені на місці розкопок, мають особливу культурну та історичну цінність. Вони належать до найдавнішого періоду в історії Києва та України.

Ці об'єкти підлягають збереженню та подальшій музеєфікації. Знайдені фрагменти вулиць датуються Х-ХІ ст. Національна пам’ятка розташована під Поштовою площею на глибині 2,5−8 м.

До об'єкту належать: дренажна система XVIII ст., рештки вуличної забудови з лінією парканів з напівколод XII ст. та будівлю XI ст.

Унікальна пам’ятка несе в собі відображення розвитку містобудування середньовічного Києва та є високоякісним джерелом для реконструкції столиці Київської Русі.

Як раніше повідомляв «Ракурс», у Єгипті розкопали палац фараона Рамзеса II. Цю знахідку вже назвали безпрецедентною.