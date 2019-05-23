Екатерина Гандзюк умерла 4 ноября 2018 года, фото: «Укринформ»

https://racurs.ua/n122273-ubiystvo-gandzuk-nachalos-zasedanie-vremennoy-sledstvennoy-komissii-rady-translyaciya.html

Ракурс

Началось заседание временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады, созданной из-за убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк и нападений на других активистов в Украине.

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Сегодня комиссия завершает свою работу тем, чем начинала — будет заслушивать все материалы по делу Гандзюк, чтобы понять, почему сейчас переквалификация по некоторым лицам, почему сейчас есть такая информация, которая отличается от того, что нам обещали ранее, почему не найдены заказчики, а есть только один заказчик, — отметил глава ВСК народный депутат Борислав Береза.

Также комиссия заслушает материалы по другим вопросам.

Береза заметил, что есть много вопросов, которые нельзя обсуждать на камеру, поэтому заседание будет закрытым.

Отмечается, что всем приглашенным чиновникам было официально сообщено о проведении заседания ВСК, однако часть из них, в частности генпрокурор Юрий Луценко, не явились.

Нападение на Гандзюк было осуществлено 31 июля 2018 года — ее облили серной кислотой. От полученных травм активистка умерла 4 ноября 2018 года, находясь на лечении в Киеве.

Напомним, первое заседание ВСК, созданной в связи с убийством Гандзюк, состоялось 8 ноября 2018 года.