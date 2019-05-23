Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n122273-vbyvstvo-gandzuk-rozpochalosya-zasidannya-tymchasovoyi-slidchoyi-komisiyi-rady-translyaciya.html

Ракурс

Розпочалося засідання тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради, створеної через вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк та напади на інших активістів в Україні.

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Сьогодні комісія завершує свою роботу тим, чим розпочинала — буде заслуховувати всі матеріали по справі Гандзюк, щоб зрозуміти, чому зараз є перекваліфікація по деяких особах, чому зараз є така інформація, яка відрізняється від того, що нам обіцяли раніше, чому не знайдені замовники, а є тільки один замовник, — зазначив очільник ТСК народний депутат Борислав Береза.

Також комісія заслухає матеріали за іншими питаннями.

Береза зауважив, що є багато запитань, які не можна обговорювати на камеру, тому засідання буде закритим.

Зазначається, що всім запрошеним чиновникам було офіційно повідомлено про проведення засідання ТСК, однак частина з них, зокрема генпрокурор Юрій Луценко, не з’явилися.

Напад на Гандзюк було здійснено 31 липня 2018 року — її облили сульфатною кислотою. Від отриманих травм активістка померла 4 листопада 2018 року, перебуваючи на лікуванні в Києві.

Нагадаємо, перше засідання ТСК, створеної у зв’язку із вбивством Гандзюк, відбулося 8 листопада 2018 року.