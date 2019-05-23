«Терминатор — Темные судьбы»: появился первый трейлер фильма. Фото: rg.ru

https://racurs.ua/n122287-terminator-temnye-sudby-poyavilsya-pervyy-treyler-filma-video.html

Ракурс

Первый трейлер фильма «Терминатор — Темные судьбы» появился в сети. После публикации на видеохостинге YouTube видео за первый час собрало более 100 тыс. просмотров.

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Из трейлера очередного «Терминатора» стало известно, что в роли Сары Коннор снова снялась актриса Линда Хэмилтон. Традиционно главную роль исполнил актер и политик Арнольд Шварценеггер.

В новом фильме также снялись Маккензи Дэвис, Гэбриел Луна, Диего Бонета и Наталия Рейес. Режиссером фильма является Тим Миллер, сообщает Paramount Pictures.

Фильм выйдет в прокат осенью. В Украине его покажут 31 октября.

Эта кинолента является шестой по счету франшизой «Терминатора», а также сиквелом картин «Терминатор» и «Терминатор-2: Судный день». Она никак не связана с другими фильмами франшизы и сериалом «Терминатор: Хроники Сары Коннор».

Фильм снимали в 2018 году в Испании, Венгрии и США. В начале ноября прошлого года завершился съемочный процесс.

Напомним, ранее вышел трейлер фильма «Запрещенный». Это первая кинолента о диссиденте Василии Стусе. Картина расскажет о последних годах жизни поэта. Увидеть ее в кинотеатрах можно будет 5 сентября этого года.