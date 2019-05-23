«Термінатор — Фатум»: з'явився перший трейлер фільму. Фото: rg.ru

https://racurs.ua/ua/n122287-terminator-fatum-z-yavyvsya-pershyy-treyler-filmu-video.html

Ракурс

Перший трейлер фільму «Термінатор — Фатум» з’явився в мережі. Після публікації на відеохостингу YouTube відео за першу годину зібрало понад 100 тис. переглядів.

Loading...

Із трейлера чергового «Термінатора» стало відомо, що в ролі Сари Коннор знову знялася актриса Лінда Хемілтон. Традиційно головну роль виконав актор і політик Арнольд Шварценеггер.

У новому фільмі також знялися Маккензі Девіс, Гебріел Луна, Дієго Бонета та Наталія Реєс. Режисером фільму став Тім Міллер, повідомляє Paramount Pictures.

Фільм вийде у прокат восени. В Україні його покажуть 31 жовтня.

Ця кінострічка є шостою за рахунком франшизою «Термінатора», а також сиквелом картин «Термінатор» і «Термінатор-2: Судний день». Вона жодним чином не пов’язана з іншими фільмами франшизи і серіалом «Термінатор: Хроніки Сари Коннор».

Фільм знімали у 2018 році в Іспанії, Угорщині та США. На початку листопада минулого року завершився знімальний процес.

Нагадаємо, раніше вийшов трейлер фільму «Заборонений». Це перша кінострічка про дисидента Василя Стуса. Картина розповість про останні роки життя поета. Побачити її в кінотеатрах можна буде 5 вересня цього року.